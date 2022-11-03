***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2022 12:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EKİM 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076490
BIST
12:224.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 36,10
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.114
En Düşük
4.056
12:2218,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
12:2218,2194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0653
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1756
12:22971,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,89
|Açılış
|: 971,56
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler12:19
|KAREL
|23,32
|123.464.831
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|25,12
|20.559.842
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|50.217.681
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|124.096.492
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|404,10
|37.134.102
|% -6,39
|
|HEDEF
|13,16
|18.506.643
|% -5,26
|
|ARZUM
|21,38
|20.581.003
|% -4,81
|
|THYAO
|103,40
|5.664.788.960
|% 2,58
|
|TUPRS
|405,90
|3.097.248.173
|% 2,76
|
|ASELS
|35,78
|2.203.042.637
|% -0,28
|
|SASA
|132,60
|1.800.583.862
|% 4,91
|
|PETKM
|14,12
|1.573.246.186
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,52
|775.119.654
|% -0,44
|
|YKBNK
|8,89
|1.065.688.836
|% -0,34
|
|PETKM
|14,12
|1.573.246.186
|% 1,44
|
|ISCTR
|9,04
|903.976.629
|% 0,78
|
|ODAS
|8,54
|790.516.387
|% 0,95
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6191
|18,6225
|% 0,03
|
|Euro
|18,2001
|18,2116
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,8982
|21,0030
|% -1,21
|
|Frank
|18,3297
|18,4401
|% -0,87
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% -0,04
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-12,52
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.633
|-95,00
|
|Tam
|6.563
|6.616
|-61,00
|
|Yarım
|3.198
|3.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|-1,14
|