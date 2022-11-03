***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2022 12:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EKİM 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076491
BIST
14:454.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 23,92
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:4518,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:4518,1727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1120
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:45968,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -11,43
|Açılış
|: 968,02
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler14:44
|KAREL
|23,32
|133.514.072
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.376.028
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.671.907
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.112.387
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|52.734.681
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,00
|48.052.432
|% -7,34
|
|AKCNS
|44,78
|156.741.923
|% -6,16
|
|THYAO
|102,10
|7.210.046.934
|% 1,29
|
|TUPRS
|405,70
|3.953.036.462
|% 2,71
|
|SASA
|135,90
|2.961.518.547
|% 7,52
|
|ASELS
|35,20
|2.898.997.087
|% -1,90
|
|PETKM
|14,03
|1.976.249.412
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,53
|1.113.861.493
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,92
|1.628.854.033
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|127.340.653
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,89
|1.333.697.314
|% -0,89
|
|PETKM
|14,03
|1.976.249.412
|% 0,79
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6180
|18,6223
|% 0,03
|
|Euro
|18,1652
|18,1788
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,8745
|20,9792
|% -1,32
|
|Frank
|18,2880
|18,3982
|% -1,10
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% -0,05
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|-17,08
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|6.511
|6.610
|-118,00
|
|Tam
|6.541
|6.593
|-84,00
|
|Yarım
|3.187
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,33
|
Seans Raporu
14:44
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14:58XU030
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14:57KAPLM
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14:56PNLSN
Yüzde 6.11 oranında artışla 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 634 adet işlem