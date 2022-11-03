***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2022 12:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EKİM 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076492
BIST
14:434.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 27,68
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:4318,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:4318,1788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1059
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:43968,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -11,44
|Açılış
|: 968,29
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KAREL
|23,32
|133.511.367
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.369.427
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|31.977.430
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.586.750
|% 9,98
|
|HTTBT
|23,16
|55.135.714
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,00
|47.727.773
|% -7,11
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,10
|7.190.044.577
|% 1,29
|
|TUPRS
|405,40
|3.924.864.436
|% 2,63
|
|SASA
|136,20
|2.941.610.862
|% 7,75
|
|ASELS
|35,26
|2.880.667.790
|% -1,73
|
|PETKM
|14,04
|1.965.465.364
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,55
|1.102.561.279
|% 0,22
|
|YKBNK
|8,91
|1.613.664.608
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,82
|126.855.442
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,90
|1.322.845.709
|% -0,78
|
|PETKM
|14,04
|1.965.465.364
|% 0,86
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6196
|18,6230
|% 0,03
|
|Euro
|18,1650
|18,1829
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,8602
|20,9648
|% -1,39
|
|Frank
|18,2909
|18,4011
|% -1,08
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,04
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.619
|-16,58
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-10,26
|
|Cumhuriyet
|6.511
|6.610
|-118,00
|
|Tam
|6.537
|6.589
|-88,00
|
|Yarım
|3.185
|3.221
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.610
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,21
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|-1,18
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56PNLSN
Yüzde 6.11 oranında artışla 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 634 adet işlem
-
14:55MAGEN
Yüzde 5.71 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 229 adet işlem
-
14:54IPEKE
Yüzde 5.50 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 313, 889 adet işlem
-
14:53XU100
Endeks 4, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 454.00 milyon TL de
-
14:53BASGZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 279, 238 adet işlem