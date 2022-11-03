***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2022 12:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EKİM 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076495
BIST
14:044.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 23,32
|Açılış
|: 4.072
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:0418,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:0418,1801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1046
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:04971,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,42
|Açılış
|: 971,04
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,67
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KAREL
|23,32
|129.895.274
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.201.406
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|31.671.296
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.369.839
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.739.993
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,40
|45.841.070
|% -7,25
|
|BAYRK
|9,40
|47.942.916
|% -6,00
|
|THYAO
|102,20
|6.977.576.141
|% 1,39
|
|TUPRS
|403,20
|3.760.800.166
|% 2,08
|
|SASA
|135,60
|2.822.305.230
|% 7,28
|
|ASELS
|35,26
|2.750.413.406
|% -1,73
|
|PETKM
|13,97
|1.891.711.295
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,53
|1.069.922.129
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,90
|1.548.232.319
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,92
|1.206.767.787
|% -0,56
|
|PETKM
|13,97
|1.891.711.295
|% 0,36
|
|IHLAS
|0,82
|108.243.532
|% -4,65
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6178
|18,6205
|% 0,02
|
|Euro
|18,1596
|18,1850
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,9156
|21,0205
|% -1,13
|
|Frank
|18,3033
|18,4135
|% -1,01
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,03
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-13,74
|
|Altın Gr.
|970
|971
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-115,00
|
|Tam
|6.543
|6.595
|-82,00
|
|Yarım
|3.188
|3.224
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|19,00
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-1,29
|
Seans Raporu
14:03
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