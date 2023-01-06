***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:19
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU ARALIK 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095301
BIST
16:175.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 146,16
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:1718,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:1719,7445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0199
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:171.108,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.108,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KRDMB
|16,72
|98.703.421
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.905.743
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.543.640
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|142.453.530
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.727.379
|% -10,00
|
|ADEL
|123,70
|104.690.889
|% -9,77
|
|MARTI
|5,04
|108.848.974
|% -8,03
|
|ULUFA
|6,92
|30.744.335
|% -7,36
|
|EREGL
|41,50
|9.351.342.669
|% 3,54
|
|THYAO
|139,70
|8.609.005.560
|% 3,33
|
|ASELS
|61,55
|6.869.633.737
|% 4,50
|
|KRDMD
|19,25
|5.305.539.174
|% 6,94
|
|EKGYO
|9,13
|4.476.997.402
|% 7,67
|
|EKGYO
|9,13
|4.476.997.402
|% 7,67
|
|KRDMD
|19,25
|5.305.539.174
|% 6,94
|
|YKBNK
|10,70
|2.672.861.582
|% 2,10
|
|EREGL
|41,50
|9.351.342.669
|% 3,54
|
|SKBNK
|2,85
|608.851.828
|% 4,40
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7453
|18,7765
|% 0,07
|
|Euro
|19,6549
|19,7248
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,1708
|22,2820
|% -0,53
|
|Frank
|19,8916
|20,0114
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9784
|5,0034
|% 0,03
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.608
|9,00
|
|Tam
|7.530
|7.588
|0,00
|
|Yarım
|3.647
|3.709
|0,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|
Seans Raporu
16:15
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-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 38 artarak (% 2.99 ) 5, 726
-
16:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, ASELS
-
16:30XU100
Endeks 5, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 93 üstünde . İşlem hacmi 100, 621.00 milyon TL de
-
16:29UZERB
Yüzde 9.97 oranında artışla 212.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 023 adet işlem
-
16:28DGNMO
Yüzde 8.44 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 154, 329 adet işlem