***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2023 13:59
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU OCAK 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110585
BIST
14:104.613
En Yüksek
|Değişim
|: -6,43%
|| -316,95
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:1018,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:1020,1683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0409
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:101.132,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.132,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:10
|KONYA
|2.964,50
|92.735.871
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|AFYON
|7,84
|117.781.402
|% 9,96
|
|OYAKC
|24,76
|1.057.096.347
|% 9,27
|
|NUHCM
|113,10
|44.736.861
|% 9,06
|
|YEOTK
|54,00
|61.431.689
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|210.335.196
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.501.805
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.124.736
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.181.081
|% -10,00
|
|THYAO
|129,70
|2.661.493.911
|% -7,29
|
|ASELS
|53,35
|2.260.209.552
|% -9,27
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|KOZAL
|507,70
|1.427.293.712
|% -3,02
|
|TUPRS
|535,40
|1.411.945.826
|% -7,51
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,83
|493.025.015
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,31
|547.211.419
|% -6,42
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,16
|778.234.115
|% -6,42
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8228
|18,8275
|% 0,01
|
|Euro
|20,1588
|20,1683
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,5131
|22,6260
|% -0,23
|
|Frank
|20,2471
|20,3690
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.776
|-1,00
|
|Tam
|7.705
|7.753
|-35,00
|
|Yarım
|3.764
|3.794
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,82
|
Seans Raporu
14:10
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