***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2023 13:59
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU OCAK 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110587
BIST
14:024.639
En Yüksek
|Değişim
|: -5,91%
|| -291,47
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0218,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0220,1801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0291
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:021.132,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.133,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:02
|KONYA
|2.964,50
|91.932.491
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|OYAKC
|24,92
|1.034.167.136
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|116.220.269
|% 9,96
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|BTCIM
|35,10
|208.730.389
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.077.426
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.460.009
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.567.257
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.153.164
|% -10,00
|
|THYAO
|130,30
|2.550.119.333
|% -6,86
|
|ASELS
|53,60
|2.183.333.557
|% -8,84
|
|KRDMD
|17,25
|2.025.570.006
|% -2,32
|
|KOZAL
|511,90
|1.402.392.738
|% -2,22
|
|TUPRS
|540,00
|1.370.710.436
|% -6,72
|
|KRDMD
|17,25
|2.025.570.006
|% -2,32
|
|EKGYO
|6,86
|481.326.123
|% -5,64
|
|YKBNK
|8,37
|523.620.333
|% -5,74
|
|BUCIM
|5,90
|331.143.764
|% 5,73
|
|AKBNK
|15,36
|748.790.623
|% -5,19
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8238
|18,8367
|% 0,06
|
|Euro
|20,1700
|20,1801
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5149
|22,6278
|% -0,22
|
|Frank
|20,2461
|20,3681
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,02
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.776
|-1,00
|
|Tam
|7.705
|7.753
|-35,00
|
|Yarım
|3.764
|3.794
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,82
|