***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.05.2023 14:34
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146285
BIST
16:584.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -61,46
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5819,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5821,5384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1298
|Açılış
|: 22,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:581.261,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.261,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:56
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.531.807
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,99
|64.422.944
|% 9,22
|
|ISMEN
|45,40
|158.495.478
|% 8,87
|
|CRDFA
|3,42
|21.948.272
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|74.075.684
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.382.898
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.279.177
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.495.263
|% -10,00
|
|EUPWR
|81,75
|7.505.240.702
|% 3,55
|
|THYAO
|127,60
|3.688.098.096
|% 1,03
|
|EREGL
|31,44
|2.141.991.554
|% -2,48
|
|KOZAL
|16,61
|1.970.436.088
|% -6,74
|
|TUPRS
|67,15
|1.951.577.306
|% 2,75
|
|KOZAL
|16,61
|1.970.436.088
|% -6,74
|
|EKGYO
|5,61
|649.724.753
|% -2,43
|
|EUPWR
|81,75
|7.505.240.702
|% 3,55
|
|YKBNK
|9,30
|832.741.434
|% -0,53
|
|ISCTR
|10,73
|763.280.234
|% 0,19
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4690
|19,4734
|% 0,06
|
|Euro
|21,5177
|21,5285
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,2787
|24,4005
|% 0,36
|
|Frank
|21,8352
|21,9668
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1756
|5,2016
|% 0,04
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,66
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,51
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.471
|4.561
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-2,32
|