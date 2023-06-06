***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2023 14:35
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU MAYIS 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156414
BIST
14:565.367
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,61
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5621,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2517
|Açılış
|: 21,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5623,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2729
|Açılış
|: 23,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:561.357,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.357,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:52
|KLRHO
|15,93
|215.894.939
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|105.204.969
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,78
|25.900.790
|% 9,66
|
|PENTA
|18,96
|284.912.231
|% 9,22
|
|IMASM
|21,80
|686.291.001
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.795.463
|% -9,97
|
|MARKA
|11,41
|57.492.281
|% -7,84
|
|OZRDN
|15,28
|14.233.229
|% -6,08
|
|YESIL
|4,18
|91.438.947
|% -6,07
|
|THYAO
|162,30
|6.691.472.706
|% -1,34
|
|SASA
|65,15
|5.132.273.788
|% 2,12
|
|KCHOL
|95,20
|4.166.272.690
|% 1,49
|
|ASELS
|52,80
|3.928.002.423
|% 3,33
|
|EREGL
|35,08
|2.796.669.793
|% -0,06
|
|EKGYO
|7,49
|1.793.762.850
|% -1,45
|
|YKBNK
|11,93
|2.142.662.181
|% -1,16
|
|ISCTR
|12,75
|2.233.820.405
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,81
|425.134.317
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,88
|2.624.316.692
|% -1,60
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5025
|21,5093
|% 1,19
|
|Euro
|23,0830
|23,1765
|% 1,20
|
|Sterlin
|26,5990
|26,7324
|% 0,95
|
|Frank
|23,6003
|23,7425
|% 1,02
|
|Riyal
|5,7185
|5,7472
|% 1,17
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|2,05
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.359
|17,84
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.136
|9.374
|173,13
|
|Yarım
|4.492
|4.567
|42,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.284
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,40
|16,42
|0,30
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-1,77
|