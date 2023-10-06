***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 17:17
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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05.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EYLÜL 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201090
BIST
'
17:298.490
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,61
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2927,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0712
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2929,1507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0328
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:291.623,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,11
|Açılış
|: 1.623,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GIPTA
|42,68
|1.072.685.812
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.368.104
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.989.555.601
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.510.793
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,48
|1.583.706.432
|% -6,90
|
|BJKAS
|46,12
|123.254.639
|% -5,10
|
|ONCSM
|204,50
|67.019.328
|% -4,84
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,30
|919.417.063
|% -4,38
|
|EKGYO
|8,69
|6.305.205.462
|% 5,72
|
|THYAO
|239,90
|6.250.726.453
|% -0,66
|
|PETKM
|23,64
|5.357.859.921
|% 0,60
|
|YKBNK
|19,40
|4.769.935.385
|% 2,11
|
|EREGL
|44,70
|4.648.263.048
|% 0,99
|
|EKGYO
|8,69
|6.305.205.462
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.419.450.245
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,92
|2.104.505.408
|% -0,72
|
|IHLAS
|1,38
|342.176.694
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,40
|4.769.935.385
|% 2,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6190
|27,6248
|% 0,26
|
|Euro
|29,1506
|29,1763
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,4938
|33,6617
|% 0,01
|
|Frank
|30,0592
|30,2403
|% -0,05
|
|Riyal
|7,3423
|7,3791
|% 0,25
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|10,42
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|8,50
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.980
|11.086
|79,00
|
|Yarım
|5.507
|5.560
|40,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.780
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,94
|0,35
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|-0,52
|
Seans Raporu
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