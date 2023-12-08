***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 12:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KPB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KASIM 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223959
BIST
'
13:327.951
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -27,57
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.933
En Yüksek
7.989
13:3228,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0706
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
13:3231,2893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,1769
13:321.891,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.891,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler13:32
|KRTEK
|30,58
|57.785.487
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.037.092
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|75.123.704
|% 9,97
|
|DOFER
|33,38
|77.633.219
|% 9,95
|
|CATES
|69,10
|1.797.084
|% 9,94
|
|SAMAT
|56,25
|6.458.456
|% -9,93
|
|YGYO
|3,08
|56.673.901
|% -8,61
|
|KSTUR
|1.640,00
|2.569.880
|% -7,81
|
|SELGD
|20,02
|6.813.907
|% -7,74
|
|ICUGS
|10,64
|11.063.663
|% -6,67
|
|THYAO
|257,50
|3.500.771.986
|% -0,87
|
|TCELL
|58,25
|1.580.042.661
|% 0,43
|
|SASA
|52,10
|1.425.024.605
|% 2,96
|
|ISCTR
|22,40
|1.393.276.486
|% -0,18
|
|AKBNK
|35,34
|1.386.743.166
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,83
|1.351.838.074
|% 2,22
|
|AGROT
|14,23
|1.227.146.461
|% 0,49
|
|YKBNK
|19,68
|1.252.045.853
|% -1,06
|
|ISCTR
|22,40
|1.393.276.486
|% -0,18
|
|IHLGM
|1,64
|85.942.286
|% -1,20
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9840
|28,9886
|% 0,24
|
|Euro
|31,2672
|31,2893
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3453
|36,5275
|% 0,13
|
|Frank
|32,9928
|33,1916
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7094
|7,7480
|% 0,29
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|925,95
|927,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,38
|983,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,21
|75,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,70
|2.029,95
|% 0,66
|