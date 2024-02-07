***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 11:32
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU OCAK 2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247481
BIST
'
13:198.931
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 61,95
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:1930,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0441
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:1932,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0861
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:192.000,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,05
|Açılış
|: 2.000,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:19
|AVHOL
|56,70
|136.583.471
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.526.628
|% 9,98
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|710.281.627
|% 9,96
|
|NATEN
|54,65
|190.051.769
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,80
|20.346.532
|% -50,00
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|EUYO
|14,05
|9.893.976
|% -5,20
|
|THYAO
|288,75
|3.983.036.770
|% -0,77
|
|EREGL
|45,24
|3.748.119.958
|% 2,35
|
|REEDR
|41,24
|3.404.365.965
|% 8,81
|
|TUPRS
|157,00
|3.025.410.494
|% 1,62
|
|ASTOR
|128,70
|2.636.734.991
|% 3,37
|
|ZOREN
|5,04
|947.134.504
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,25
|324.401.608
|% 2,74
|
|TSPOR
|1,65
|190.154.313
|% -0,60
|
|PETKM
|23,30
|2.124.508.482
|% -0,68
|
|KLGYO
|4,02
|347.740.270
|% 9,84
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5893
|30,5964
|% 0,14
|
|Euro
|32,9737
|32,9809
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5435
|38,7368
|% 0,41
|
|Frank
|34,9514
|35,1619
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1335
|8,1743
|% 0,12
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|897,27
|898,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,88
|941,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,87
|2.034,13
|% 0,66
|