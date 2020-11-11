***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.11.2020 16:51
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARE PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887968
BIST
18:051.279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 36,22
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.285
En Düşük
1.248
18:057,8459
En Yüksek
|Değişim
|: -3,80%
|| -0,3101
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8094
18:059,2322
En Yüksek
|Değişim
|: -4,17%
|| -0,4021
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,1846
18:05469,77
En Yüksek
|Değişim
|: -4,33%
|| -21,27
|Açılış
|: 470,43
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
467,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,57
|142.724.250
|% 26,40
|
|MARTI
|3,19
|34.982.597
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.920.643
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|1.248.138
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|54.323.140
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.896.265
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.773.050
|% -9,98
|
|ARTI
|6,88
|2.971.014
|% -9,95
|
|MERKO
|11,61
|28.981.290
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,02
|637.720
|% -9,88
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|THYAO
|11,78
|3.681.699.362
|% 2,43
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|VAKBN
|4,78
|2.291.157.376
|% 9,89
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|SKBNK
|1,52
|873.129.750
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.492.448.272
|% 9,80
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8391
|7,8459
|% -3,80
|
|Euro
|9,2251
|9,2322
|% -4,17
|
|Sterlin
|10,3239
|10,3756
|% -4,16
|
|Frank
|8,5063
|8,5576
|% -4,11
|
|Riyal
|2,0850
|2,0954
|% -3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-9,49
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-21,23
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,23
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57METUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 678 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 49, 188.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 170, 646 adet işlem
-
17:55FLAP
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 992 adet işlem
-
17:54HALKB
Yüzde 7.98 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 721, 153 adet işlem