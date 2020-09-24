***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:32
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı KARE TİCARET SINAİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi KÖK FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.'DE VE KARE TİCARET SINAİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil
AHMET KARAAHMETOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
DENİZ AKKUŞ KARE TİCARET SINAİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Denetim ve İç Kontrolden Sorumlu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876478
BIST
16:471.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 13,02
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:477,6354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0655
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:478,9008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0753
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:47455,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,66
|Açılış
|: 455,97
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:47
|CRFSA
|23,98
|22.366.640
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|33.287.532
|% 9,99
|
|TKURU
|707,00
|23.882.756
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|18.286.652
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|650.088
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|12.505.255
|% -9,98
|
|ADESE
|2,38
|467.526.991
|% 3,03
|
|AVOD
|4,89
|351.663.301
|% 7,71
|
|EKGYO
|1,74
|319.211.942
|% 0,00
|
|RTALB
|50,00
|253.374.408
|% 2,04
|
|ODAS
|2,62
|241.740.272
|% -0,38
|
|ODAS
|2,62
|241.740.272
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,42
|79.066.528
|% 0,71
|
|PEKGY
|2,86
|149.817.963
|% 0,70
|
|FORMT
|4,20
|196.017.454
|% 9,95
|
|TURSG
|5,66
|169.436.864
|% 0,89
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6274
|7,6354
|% -0,85
|
|Euro
|8,8875
|8,9008
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,7102
|9,7589
|% -0,67
|
|Frank
|8,2186
|8,2681
|% -1,05
|
|Riyal
|2,0319
|2,0421
|% -0,78
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-7,12
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,12
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,41
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,71
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|-0,20
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|0,03
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
16:59VANGD
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 321 adet işlem
-
16:57OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 772, 023 adet işlem
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 51 artarak (% 1.34 ) 1, 023
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, BMELK, UZERB, SUMAS, KERVN, TKURU, YONGA, BRKO, DARDL, VANGD
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, MERIT, AYES, ARTI, TOASO, EMNIS, MEGAP, MEGAP, MMCAS, BEYAZ