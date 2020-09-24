***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı KARE TİCARET SINAİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi KÖK FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.'DE VE KARE TİCARET SINAİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye DeğilAHMET KARAAHMETOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilDENİZ AKKUŞ KARE TİCARET SINAİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Denetim ve İç Kontrolden Sorumluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876478BIST