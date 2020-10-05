***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2020 16:11
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 3500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AYKUT ÜMİT TAFTALI 3500000 TRY 100
TOPLAM 3500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878229
BIST
17:301.159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.160
En Düşük
1.151
17:307,7628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
17:309,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0568
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
17:30477,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,80
|Açılış
|: 477,67
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:30
|CRFSA
|31,24
|101.890.789
|% 10,00
|
|ATEKS
|22,44
|19.014.855
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|137.501.201
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.534.859
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.289.314
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.241.317
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|3.510.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|13,14
|1.424.761
|% -10,00
|
|DENGE
|4,24
|934.894
|% -9,79
|
|ORMA
|13,09
|933.927
|% -6,16
|
|SISE
|7,05
|1.127.348.806
|% 0,14
|
|ASELS
|18,68
|807.342.372
|% 1,52
|
|GARAN
|7,16
|682.994.809
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,49
|656.962.820
|% 1,45
|
|THYAO
|10,70
|501.836.306
|% 0,75
|
|KRDMD
|3,49
|656.962.820
|% 1,45
|
|SISE
|7,05
|1.127.348.806
|% 0,14
|
|GSDHO
|2,24
|342.657.681
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,76
|247.875.955
|% 1,15
|
|USAK
|1,90
|248.633.828
|% 6,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7603
|7,7628
|% 0,06
|
|Euro
|9,1465
|9,1534
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,0391
|10,0894
|% 0,32
|
|Frank
|8,4472
|8,4981
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0619
|2,0722
|% -0,01
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,59
|
|Altın Gr.
|478
|478
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,16
|
|B. Petrol
|41,25
|41,25
|1,98
|