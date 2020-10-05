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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 3500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AYKUT ÜMİT TAFTALI 3500000 TRY 100
TOPLAM 3500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878229


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:301.159
Değişim :  1,22% |  13,96
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.160 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler17:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 31,24 101.890.789 % 10,00  
ATEKS 22,44 19.014.855 % 10,00  
ITTFH 5,72 137.501.201 % 10,00  
ARMDA 62,15 14.534.859 % 10,00  
VANGD 8,36 6.289.314 % 10,00  
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17:30 Alış Satış %  
Dolar 7,7603 7,7628 % 0,06  
Euro 9,1465 9,1534 % 0,62  
Sterlin 10,0391 10,0894 % 0,32  
Frank 8,4472 8,4981 % 0,64  
Riyal 2,0619 2,0722 % -0,01  
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17:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 11,59  
Altın Gr. 478 478 3,80  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 0,51  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,16  
B. Petrol 41,25 41,25 1,98  
Seans Raporu 17:30
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