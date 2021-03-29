***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİAHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİAYŞE ÇATAKLI ÖZANT MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 202789-300682METİNCAN DURUEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 214066-309882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921414BIST