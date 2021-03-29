***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2021 14:18
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞE ÇATAKLI ÖZANT MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
AHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 202789-300682
METİNCAN DURUEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 214066-309882
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921414
BIST
16:261.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:268,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0951
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:269,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0878
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:26453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,85
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TRILC
|50,40
|179.972.015
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.871
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.045
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.794.224
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|563.572.564
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|DOHOL
|3,31
|354.605.124
|% 2,16
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1702
|8,1754
|% 1,18
|
|Euro
|9,6303
|9,6495
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,2991
|11,3558
|% 1,70
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 1,46
|
|Riyal
|2,1786
|2,1895
|% 1,42
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,42
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|32,00
|
|Tam
|2.986
|3.063
|36,66
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|17,74
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,34
|
Seans Raporu
16:26
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