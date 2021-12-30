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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2021 13:44
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AYKUT ÜMİT TAFTALI 7500000 TRY 100
TOPLAM 7500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987090


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BIST USD EURO ALTIN
18:051.864
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 57,20 130.803.973 % 10,00  
ALMAD 1,43 5.317.784 % 10,00  
MAALT 252,20 7.994.845 % 9,99  
GEDIK 8,05 38.884.984 % 9,97  
PSDTC 27,82 41.726.171 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,1435 13,1536 % -0,22  
Euro 14,6473 15,1418 % 1,44  
Sterlin 17,7459 17,8349 % 4,23  
Frank 14,3620 14,4485 % 4,13  
Riyal 3,5000 3,5176 % 4,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 -2,61  
Altın Gr. 768 768 32,91  
Cumhuriyet 5.080 5.157 100,00  
Tam 5.053 5.185 99,98  
Yarım 2.442 2.508 48,36  
Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
Gümüş.Ons 23,01 23,07 -0,04  
Gümüş Gr. 9,73 9,75 -0,01  
B. Petrol 78,98 78,98 -0,02  
Seans Raporu 18:05
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