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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.06.2022 11:02
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 27.03.2015 Yönetim Kurulu Başkanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş - Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş Yönetim Kurulu Üye Evet 100 Bağımsız Üye Değil
ÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.03.2015 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET KARAAHMETOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.06.2015 İcrada Görevli Portföy Yönetimi Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
DENİZ AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili 27.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Denetim ve İç Kontrolden Sorumlu
AYŞE ÇATAKLI ÖZANT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.05.2022 İcrada Görevli Mali İşler ve Operasyon Müdürü Evet

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET KARAAHMETOĞLU Portföy Yönetimi Birim Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Portföy Yönetimi Birim Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE ÇATAKLI ÖZANT Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi
DENİZ AKKUŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034146


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