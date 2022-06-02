***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 27.03.2015 Yönetim Kurulu Başkanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş - Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş Yönetim Kurulu Üye Evet 100 Bağımsız Üye DeğilÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.03.2015 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET KARAAHMETOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.06.2015 İcrada Görevli Portföy Yönetimi Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilDENİZ AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili 27.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Denetim ve İç Kontrolden SorumluAYŞE ÇATAKLI ÖZANT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.05.2022 İcrada Görevli Mali İşler ve Operasyon Müdürü EvetYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET KARAAHMETOĞLU Portföy Yönetimi Birim Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Portföy Yönetimi Birim Müdürü, Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE ÇATAKLI ÖZANT Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Yönetim Kurulu ÜyesiDENİZ AKKUŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034146BIST