***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 37.500.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 202789-300682METİNCAN DURUEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 214066-309882İLYAS KÜLTE PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 212452-308651Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İç kontrol sistemi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Risk yönetim sistemi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Teftiş birimi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Araştırma birimi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Bilgi sistemleri KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167097BIST