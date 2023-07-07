***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2023 11:52
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 37.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
AHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 202789-300682
METİNCAN DURUEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 214066-309882
İLYAS KÜLTE PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 212452-308651
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İç kontrol sistemi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167097
BIST