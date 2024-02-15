***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/BİRİM MÜDÜRÜ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 202789-300682İLYAS KÜLTE PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 212452-308651KADİR ALTUNOK PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 213103-307945ZEYCAN ERGENÇ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 208019-301592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249770BIST