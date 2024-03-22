***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET KARAAHMETOĞLU Portföy Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yönetimi Birim Müdürü, Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE ÇATAKLI ÖZANT Mali İşler, Operasyon ve Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Yönetim Kurulu ÜyesiDENİZ AKKUŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan VekiliPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/PORTFÖY YÖNETİMİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 202789-300682İLYAS KÜLTE PORTFÖY YÖNETİCİSİ-MÜDÜR DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 212452-308651KADİR ALTUNOK PORTFÖY YÖNETİCİSİ-PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİM MÜDÜRÜ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 213103-307945ZEYCAN ERGENÇ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 208019-301592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261447BIST