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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2024 15:01
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET KARAAHMETOĞLU Portföy Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yönetimi Birim Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE ÇATAKLI ÖZANT Mali İşler, Operasyon ve Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi
DENİZ AKKUŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
AHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ/PORTFÖY YÖNETİMİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 202789-300682
İLYAS KÜLTE PORTFÖY YÖNETİCİSİ-MÜDÜR DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 212452-308651
KADİR ALTUNOK PORTFÖY YÖNETİCİSİ-PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİM MÜDÜRÜ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 213103-307945
ZEYCAN ERGENÇ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 208019-301592




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261447


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