***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.03.2021 14:28
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/03/2021
Karar Sayısı
2021/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 29/03/2021
KARAR SAYISI: 2021/04
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 Tarih 28676 No.lu Resmi Gazete'de yayınlanan II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
29.03.2021
ÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU AHMET KARAAHMETOĞLU AYŞE ÇATAKLI ÖZANT
YÖN.KUR.ÜYE-GENEL MÜDÜR YÖN.KUR.ÜYE- MÜDÜR MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921419
BIST
16:251.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
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|| 0,0951
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|Önceki Kapanış
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|
8,2048
En Düşük
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16:259,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0878
|Açılış
|: 9,6000
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,6754
En Düşük
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16:25453,98
En Yüksek
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|: 0,86%
|| 3,85
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|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:25
|TRILC
|50,40
|179.972.216
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.906
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.128
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|26,98
|3.421.841
|% -8,48
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.922.148
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|PETKM
|5,66
|564.841.975
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|DOHOL
|3,30
|354.702.886
|% 1,85
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1737
|8,1812
|% 1,25
|
|Euro
|9,6378
|9,6508
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2961
|11,3528
|% 1,67
|
|Frank
|8,6883
|8,7406
|% 1,39
|
|Riyal
|2,1772
|2,1881
|% 1,35
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|
Seans Raporu
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