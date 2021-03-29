***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/03/2021Karar Sayısı2021/04Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 29/03/2021KARAR SAYISI: 2021/04SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 Tarih 28676 No.lu Resmi Gazete'de yayınlanan II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.29.03.2021ÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU AHMET KARAAHMETOĞLU AYŞE ÇATAKLI ÖZANTYÖN.KUR.ÜYE-GENEL MÜDÜR YÖN.KUR.ÜYE- MÜDÜR MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921419BIST