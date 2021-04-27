***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.04.2021 10:59
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2021
Karar Sayısı
2021/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 27/04/2021
KARAR SAYISI: 2021/12
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 Tarih 28676 No.lu Resmi Gazete'de yayınlanan II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetimden geçmemiş 31.03.2021 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
27.04.2021
DENİZ AKKUŞ AYŞE ÇATAKLI ÖZANT AHMET KARAAHMETOĞLU
YÖN.KUR.BAŞKAN VEKİLİ MÜDÜR MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931243
BIST
12:131.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
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|Açılış
|: 1.382
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475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:13
|LUKSK
|57,75
|5.304.639
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.625.372
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.076
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,96
|338.257.113
|% -23,49
|
|DESA
|16,84
|29.661.080
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.666.174
|% -9,64
|
|GWIND
|5,24
|291.967.461
|% -6,76
|
|FRIGO
|39,00
|39.705.331
|% -5,80
|
|EREGL
|19,28
|662.772.900
|% -0,21
|
|THYAO
|12,10
|652.158.277
|% 3,15
|
|GARAN
|7,15
|484.228.123
|% 0,14
|
|SASA
|35,96
|338.257.113
|% -23,49
|
|GWIND
|5,24
|291.967.461
|% -6,76
|
|YKBNK
|2,08
|151.988.409
|% -0,95
|
|GARAN
|7,15
|484.228.123
|% 0,14
|
|GWIND
|5,24
|291.967.461
|% -6,76
|
|THYAO
|12,10
|652.158.277
|% 3,15
|
|TSKB
|1,23
|50.176.166
|% 0,82
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|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2324
|8,2357
|% -0,42
|
|Euro
|9,9364
|9,9408
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,4159
|11,4731
|% -0,42
|
|Frank
|8,9731
|9,0272
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% -0,14
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,58
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|Altın Gr.
|473
|473
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
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|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
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