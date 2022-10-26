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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2022 15:07
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
2022/25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26/10/2022
KARAR SAYISI: 2022/25
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 Tarih 28676 No.lu Resmi Gazete'de yayınlanan  II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2022 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
26.10.2022
 
 
 
 
   DENİZ AKKUŞ                                 AHMET KARAAHMETOĞLU      AYŞE ÇATAKLI ÖZANT
YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ                        YÖN.KUR.ÜYE- MÜDÜR          YÖN.KUR ÜYE MÜDÜR   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074308


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Yarım 3.259 3.298 -8,00  
Çeyrek 1.634 1.649 -7,00  
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Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,01  
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