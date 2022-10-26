***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 15:07
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
2022/25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26/10/2022
KARAR SAYISI: 2022/25
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 Tarih 28676 No.lu Resmi Gazete'de yayınlanan II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2022 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
26.10.2022
DENİZ AKKUŞ AHMET KARAAHMETOĞLU AYŞE ÇATAKLI ÖZANT
YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ YÖN.KUR.ÜYE- MÜDÜR YÖN.KUR ÜYE MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074308
BIST
17:313.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -47,70
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:3118,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:3118,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1034
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:31996,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 996,25
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FONET
|13,75
|138.778.926
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|88.997.219
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.175.096
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.758.774
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,70
|35.484.289
|% -5,73
|
|THYAO
|98,25
|8.024.725.801
|% -0,56
|
|AKBNK
|15,20
|3.245.867.156
|% -3,68
|
|PETKM
|13,41
|2.529.276.282
|% 0,30
|
|TUPRS
|372,20
|2.481.950.596
|% 1,17
|
|SISE
|33,16
|2.396.227.713
|% -2,47
|
|EKGYO
|4,47
|1.511.598.939
|% -2,19
|
|TSKB
|3,10
|1.013.359.472
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,20
|3.245.867.156
|% -3,68
|
|SKBNK
|2,10
|441.247.459
|% 0,96
|
|PETKM
|13,41
|2.529.276.282
|% 0,30
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5987
|18,6108
|% 0,02
|
|Euro
|18,6492
|18,6670
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,5577
|21,6658
|% -0,03
|
|Frank
|18,7581
|18,8711
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,09
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-0,14
|
|Altın Gr.
|996
|996
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.688
|6.744
|-24,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|1,13
|
Seans Raporu
17:31
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17:46MRSHL
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 323.00 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 043 adet işlem
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17:43
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, VESTL, TUPRS
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17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 57 kaybederek (% -1.41 ) 3, 462
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17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, VKING, TUCLK, DOBUR, EKIZ, ADEL, LUKSK, MTRYO, VERUS, ORMA