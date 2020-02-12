***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.02.2020 16:01
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818606
BIST
16:27120.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.059,05
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
16:276,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
16:276,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
16:27304,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,69
|Açılış
|: 304,16
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.671.031
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|48.015.119
|% 14,86
|
|EDIP
|2,19
|23.944.931
|% 14,66
|
|OZBAL
|2,60
|18.461.611
|% 14,54
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,79
|348.491.736
|% -8,01
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|IHGZT
|4,21
|6.972
|% -6,03
|
|VESBE
|23,88
|5.464.969
|% -4,10
|
|ASELS
|28,08
|3.477.569.095
|% 13,41
|
|THYAO
|14,84
|2.606.354.586
|% 3,78
|
|HALKB
|7,25
|636.277.518
|% 4,47
|
|ODAS
|2,22
|492.476.844
|% 2,78
|
|GARAN
|11,83
|475.256.383
|% -0,76
|
|IHLGM
|1,34
|326.340.868
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|492.476.844
|% 2,78
|
|EKGYO
|1,67
|302.629.966
|% 1,21
|
|THYAO
|14,84
|2.606.354.586
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,94
|376.247.507
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8194
|7,8586
|% 0,59
|
|Frank
|6,1672
|6,2043
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6056
|1,6137
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-2,84
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.015
|2.045
|-1,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|-2,33
|
|Yarım
|969
|994
|-1,13
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|1,43
|