***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.06.2020 15:53
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849470
BIST
15:43110.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 659,17
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:436,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:437,6466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:43366,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -5,41
|Açılış
|: 366,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,31
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.128.899
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.072.229
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.473
|% 9,96
|
|IZTAR
|5,85
|3.752.882
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.472.056
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,54
|6.639.524
|% -5,65
|
|THYAO
|12,74
|642.229.677
|% 1,19
|
|GARAN
|8,20
|572.904.632
|% 0,74
|
|TUPRS
|89,10
|397.792.071
|% 2,95
|
|PETKM
|3,81
|334.729.711
|% -1,30
|
|ASELS
|31,92
|313.701.728
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|178.806.988
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|334.729.711
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,34
|114.584.488
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|96.692.247
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|572.904.632
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5360
|8,5789
|% 0,66
|
|Frank
|7,0095
|7,0518
|% -0,40
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-29,82
|
|Altın Gr.
|369
|369
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.390
|2.419
|-28,00
|
|Tam
|2.461
|2.486
|-32,50
|
|Yarım
|1.201
|1.215
|-14,00
|
|Çeyrek
|600
|608
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|1,91
|