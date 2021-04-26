***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.04.2021 10:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930820
BIST
11:221.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,76
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:228,3393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:2210,0976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0420
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:22475,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,41
|Açılış
|: 475,85
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MAALT
|193,60
|6.174.826
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.212.769
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.784.159
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,62
|33.062.759
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|BJKAS
|8,30
|39.779.874
|% -5,14
|
|FENER
|32,00
|23.934.293
|% -4,99
|
|GARAN
|7,09
|416.193.243
|% 0,28
|
|GWIND
|5,88
|397.725.744
|% 5,76
|
|EREGL
|18,59
|376.748.746
|% 3,34
|
|PETKM
|6,39
|306.858.540
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,03
|232.189.892
|% 0,86
|
|GWIND
|5,88
|397.725.744
|% 5,76
|
|YKBNK
|2,10
|127.151.552
|% 0,96
|
|GARAN
|7,09
|416.193.243
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|95.381.894
|% 1,67
|
|PETKM
|6,39
|306.858.540
|% 1,59
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3340
|8,3393
|% -0,35
|
|Euro
|10,0901
|10,0976
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,5666
|11,6246
|% -0,13
|
|Frank
|9,0770
|9,1317
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2145
|2,2256
|% -0,47
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,04
|
|Altın Gr.
|477
|478
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|-0,61
|