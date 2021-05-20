***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.05.2021 11:42
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon'un Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936920
BIST
13:031.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:038,3862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0310,2330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:03503,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 503,99
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.698.665
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.147.208
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|17.451.373
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|2.908.452
|% 8,77
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,26
|49.659.176
|% -9,13
|
|IHGZT
|1,21
|12.141.772
|% -8,33
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|GARAN
|8,03
|636.909.739
|% -0,62
|
|PETKM
|6,36
|493.388.701
|% 1,60
|
|THYAO
|13,41
|472.884.646
|% 0,45
|
|EREGL
|18,73
|412.661.353
|% -3,20
|
|KOZAL
|129,30
|400.956.855
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,95
|165.990.491
|% -0,51
|
|GARAN
|8,03
|636.909.739
|% -0,62
|
|PETKM
|6,36
|493.388.701
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,13
|161.922.292
|% -0,93
|
|BJKAS
|7,51
|383.455.293
|% -6,24
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3816
|8,3862
|% -0,31
|
|Euro
|10,2285
|10,2330
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8198
|11,8791
|% -0,15
|
|Frank
|9,2715
|9,3274
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2317
|2,2429
|% -0,21
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-3,88
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|12,00
|
|Tam
|3.310
|3.396
|-12,28
|
|Yarım
|1.600
|1.643
|-5,95
|
|Çeyrek
|802
|821
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,58
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,24
|