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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

09.06.2021 16:13



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KRC FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941396


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BIST En Aktif Hisseler17:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 4,19 22.747.117 % 9,97  
ATATP 35,12 89.651.526 % 9,96  
SEKUR 24,54 6.879.918 % 9,95  
MZHLD 43,74 2.589.082 % 9,95  
BOBET 4,43 216.526.652 % 9,93  
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17:29 Alış Satış %  
Dolar 8,5838 8,5855 % -0,23  
Euro 10,4681 10,4750 % -0,05  
Sterlin 12,0961 12,1568 % -0,39  
Frank 9,5630 9,6206 % 0,07  
Riyal 2,2825 2,2939 % -0,23  
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17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 -3,88  
Altın Gr. 522 522 -1,74  
Cumhuriyet 3.454 3.507 -9,00  
Tam 3.438 3.525 -9,68  
Yarım 1.662 1.705 -4,68  
Çeyrek 833 852 -2,34  
Gümüş.Ons 27,75 27,78 0,15  
Gümüş Gr. 7,67 7,68 0,04  
B. Petrol 72,58 72,58 0,36  
Seans Raporu 17:29
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