***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.06.2021 16:13
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941398
BIST
17:301.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:308,5862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:3010,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:30522,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,43
|Açılış
|: 522,32
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:30
|YAYLA
|4,19
|22.747.117
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.651.526
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.918
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.589.082
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.526.652
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,67
|4.094.874
|% -7,80
|
|SANFM
|14,12
|3.676.233
|% -6,49
|
|NUGYO
|12,00
|8.518.706
|% -5,88
|
|METUR
|7,06
|19.871.479
|% -5,87
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,63
|1.529.258.149
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|771.599.330
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|703.329.513
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|639.972.244
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,20
|411.199.949
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|703.329.513
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|292.401.083
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,04
|220.401.249
|% 4,08
|
|THYAO
|14,63
|1.529.258.149
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|771.599.330
|% 0,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5845
|8,5862
|% -0,22
|
|Euro
|10,4677
|10,4742
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0961
|12,1568
|% -0,39
|
|Frank
|9,5630
|9,6206
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2825
|2,2939
|% -0,23
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,84
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,02
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,58
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:41AYDEM
Yüzde 4.01 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 854, 628 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 23 artarak (% 0.14 ) 1, 550
-
17:40XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 11, 285.00 milyon TL de
-
17:40UNLU
Yüzde 8.05 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 013, 667 adet işlem
-
17:38ARDYZ
Yüzde 4.01 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 144 adet işlem