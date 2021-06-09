***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.06.2021 16:13
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941397
BIST
16:301.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:308,5743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:3010,4748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0055
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:30522,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,15
|Açılış
|: 522,59
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ATATP
|35,12
|89.430.095
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.832.384
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.582.739
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.249.388
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.259.612
|% 9,91
|
|METUR
|7,02
|17.695.377
|% -6,40
|
|NUGYO
|11,99
|7.835.210
|% -5,96
|
|EUKYO
|5,79
|3.770.759
|% -5,85
|
|AVTUR
|3,18
|7.614.475
|% -5,64
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.343.861.264
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|707.609.013
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,03
|680.459.148
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,75
|620.305.411
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,20
|343.376.686
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,03
|680.459.148
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,26
|253.391.919
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,07
|212.273.623
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.343.861.264
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|707.609.013
|% 0,24
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5708
|8,5743
|% -0,36
|
|Euro
|10,4687
|10,4748
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,1046
|12,1653
|% -0,32
|
|Frank
|9,5639
|9,6215
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2804
|2,2918
|% -0,32
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|4,02
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|-4,00
|
|Tam
|3.443
|3.529
|-5,01
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|-2,43
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,34
|