***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.08.2021 10:30
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955836
BIST
12:101.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:108,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:1010,1922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0375
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:10486,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,47
|Açılış
|: 486,34
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|SELGD
|5,61
|6.384.324
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.786.603
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.014.094
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.891.766
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.196.466
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.553.670
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,79
|28.415.406
|% -8,76
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,29
|8.916.436
|% -6,54
|
|KRONT
|46,42
|17.798.538
|% -6,49
|
|SISE
|8,23
|573.032.440
|% 2,88
|
|GARAN
|9,30
|472.505.897
|% 0,76
|
|GENIL
|13,75
|400.915.233
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,01
|350.306.813
|% 0,12
|
|THYAO
|12,87
|262.926.898
|% 0,31
|
|SISE
|8,23
|573.032.440
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|157.598.248
|% 0,81
|
|GARAN
|9,30
|472.505.897
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,01
|350.306.813
|% 0,12
|
|PETKM
|5,86
|184.709.964
|% 1,74
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6547
|8,6585
|% 0,50
|
|Euro
|10,1843
|10,1922
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,9728
|12,0328
|% 0,48
|
|Frank
|9,4053
|9,4619
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3011
|2,3126
|% 0,46
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,41
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-13,32
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-6,44
|
|Çeyrek
|779
|797
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:26PENTA
Yüzde 5.78 oranında artışla 51.60 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 367 adet işlem
-
12:25KUYAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 998, 503 adet işlem
-
12:24YAYLA
Yüzde 5.14 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 485, 488 adet işlem
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 32 artarak (% 0.15 ) 1, 547
-
12:23XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 5, 119.00 milyon TL de