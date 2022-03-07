***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.03.2022 15:13
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007825
BIST
15:411.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:4114,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1439
|Açılış
|: 14,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:4115,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1092
|Açılış
|: 15,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:41914,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 15,23
|Açılış
|: 914,47
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:39
|SELVA
|18,76
|27.759.166
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|160.764.820
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.463.304
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,08
|75.078.373
|% 9,16
|
|EUHOL
|2,91
|21.710.905
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.220.004
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.755.235
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|77.074.054
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.727.130
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,96
|2.882.297.411
|% 3,25
|
|THYAO
|25,36
|2.050.110.980
|% 0,24
|
|EREGL
|34,42
|1.711.185.245
|% 1,24
|
|GARAN
|11,79
|1.268.061.611
|% -0,51
|
|ASELS
|24,36
|1.194.646.420
|% 0,66
|
|KRDMD
|13,96
|2.882.297.411
|% 3,25
|
|ODAS
|1,37
|271.772.192
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,97
|544.360.794
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,06
|286.098.709
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,64
|436.255.885
|% -0,27
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3555
|14,3656
|% 1,07
|
|Euro
|15,6586
|15,7030
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,8914
|18,9862
|% 0,61
|
|Frank
|15,4749
|15,5681
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8123
|3,8315
|% 0,93
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|14,65
|
|Altın Gr.
|917
|917
|17,99
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.194
|136,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|125,57
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|60,74
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|30,37
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,17
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,51
|