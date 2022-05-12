***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.05.2022 12:13
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029677
BIST
14:142.394
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -60,25
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:1415,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0990
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:1416,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0237
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:14913,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,60
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:12
|GLBMD
|7,15
|18.713.820
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.705.601
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.109.145
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,74
|69.974.665
|% 8,40
|
|LIDFA
|6,21
|732.457
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.357.000
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|849.428
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,40
|2.943.397.142
|% -1,90
|
|SISE
|19,49
|2.221.205.293
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,84
|1.599.960.823
|% -4,98
|
|ASELS
|22,86
|1.261.319.054
|% -4,19
|
|SAHOL
|19,24
|1.255.592.764
|% -4,56
|
|EKGYO
|2,68
|675.969.803
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|806.081.254
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,58
|411.801.150
|% -1,92
|
|SISE
|19,49
|2.221.205.293
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,84
|1.599.960.823
|% -4,98
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3925
|15,3965
|% 0,62
|
|Euro
|16,1112
|16,1603
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,7377
|18,8316
|% 0,26
|
|Frank
|15,3925
|15,4853
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0918
|4,1124
|% 0,59
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|-34,00
|
|Tam
|6.102
|6.257
|-35,42
|
|Yarım
|2.949
|3.027
|-17,14
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,09
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,43
|
Seans Raporu
14:12
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14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, GARAN, ARCLK
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14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -57, 39 kaybederek (% -2.60 ) 2, 147
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14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, GLBMD, MNDRS, IMASM
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14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, EMNIS, UFUK, KAPLM, PKENT, SELVA
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14:27
ESCOM, GLBMD, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında