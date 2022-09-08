***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.09.2022 16:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061554
BIST
17:243.465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 62,31
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:2418,2408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:2418,2091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0305
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:241.001,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.001,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,33
BIST En Aktif Hisseler17:22
|UNLU
|6,93
|49.492.932
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.224.933.689
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.991.641
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.322.380
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.032.708
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|DNISI
|6,32
|15.260.991
|% -4,24
|
|AKBNK
|15,32
|12.871.215.366
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,51
|11.105.113.141
|% 8,55
|
|THYAO
|73,65
|7.888.544.517
|% -1,41
|
|ISCTR
|11,31
|4.846.214.247
|% 9,91
|
|GARAN
|24,46
|4.799.903.471
|% 1,49
|
|YKBNK
|8,51
|11.105.113.141
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,97
|4.535.314.599
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,32
|12.871.215.366
|% -2,36
|
|ISCTR
|11,31
|4.846.214.247
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.198.588.336
|% 9,93
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2320
|18,2412
|% 0,14
|
|Euro
|18,1965
|18,2053
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,8910
|20,9957
|% -0,36
|
|Frank
|18,6843
|18,7968
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8369
|4,8612
|% 0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,28
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.759
|6.822
|-73,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|1,00
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 53 artarak (% 1.66 ) 3, 090
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DESA, VAKBN, ROYAL, ISCTR, MTRKS, EUKYO, UNLU, HALKB
-
17:37
PGSUS, UNLU, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:37
BAYRK, HUNER, DGNMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:37
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 132 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem