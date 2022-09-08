***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.09.2022 16:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061557
BIST
16:313.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 88,31
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:3118,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:3118,2341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:311.004,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.004,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:31
|VAKBN
|11,78
|1.220.942.060
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.639.085
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.775.238
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.491.651
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.116.576
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,78
|45.847.122
|% -4,73
|
|SANEL
|9,98
|1.840.268
|% -4,59
|
|AKBNK
|15,93
|11.030.550.650
|% 1,53
|
|YKBNK
|8,54
|10.069.830.432
|% 8,93
|
|THYAO
|75,10
|6.431.821.290
|% 0,54
|
|ISCTR
|11,31
|4.769.987.572
|% 9,91
|
|GARAN
|25,24
|4.138.679.123
|% 4,73
|
|YKBNK
|8,54
|10.069.830.432
|% 8,93
|
|EKGYO
|5,05
|3.963.018.983
|% 3,48
|
|AKBNK
|15,93
|11.030.550.650
|% 1,53
|
|ISCTR
|11,31
|4.769.987.572
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.011.234.507
|% 9,93
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2422
|% 0,15
|
|Euro
|18,2266
|18,2341
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,8710
|20,9757
|% -0,45
|
|Frank
|18,6473
|18,7596
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8378
|4,8621
|% 0,05
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-2,34
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|6,00
|
|Tam
|6.769
|6.831
|-64,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|89,14
|89,14
|1,14
|