***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.09.2022 16:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061559
BIST
16:213.487
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 83,76
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:2118,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2453
En Düşük
18,2142
16:2118,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0441
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:211.004,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.004,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:19
|VAKBN
|11,78
|1.218.930.648
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.764.778
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.582.790
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.413.295
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.011.530
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,98
|43.807.559
|% -4,34
|
|SANEL
|10,04
|1.756.872
|% -4,02
|
|AKBNK
|15,65
|10.168.086.010
|% -0,25
|
|YKBNK
|8,40
|9.401.104.475
|% 7,14
|
|THYAO
|75,20
|6.076.432.580
|% 0,67
|
|ISCTR
|11,31
|4.749.212.437
|% 9,91
|
|EKGYO
|5,04
|3.853.426.176
|% 3,28
|
|YKBNK
|8,40
|9.401.104.475
|% 7,14
|
|EKGYO
|5,04
|3.853.426.176
|% 3,28
|
|AKBNK
|15,65
|10.168.086.010
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,31
|4.749.212.437
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.009.737.110
|% 9,93
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2310
|18,2453
|% 0,17
|
|Euro
|18,1791
|18,1853
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,8579
|20,9625
|% -0,52
|
|Frank
|18,6333
|18,7455
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8375
|4,8617
|% 0,04
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-5,70
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|6,00
|
|Tam
|6.764
|6.823
|-72,00
|
|Yarım
|3.296
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,89
|88,89
|0,89
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34HALKB
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 842, 602 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 36 artarak (% 2.58 ) 3, 825
-
16:32XU100
Endeks 3, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 83, 755.00 milyon TL de
-
16:30SELEC
Yüzde 7.02 oranında artışla 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 213, 203 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 3, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 82, 949.00 milyon TL de