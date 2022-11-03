***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.11.2022 15:50
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076538
BIST
15:354.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 6,17
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:3518,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:3518,1899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0948
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:35970,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,66
|Açılış
|: 970,80
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:33
|KAREL
|23,32
|134.802.339
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.616.812
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.861.412
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.353.037
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.264.368
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,22
|64.951.263
|% -8,16
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|AKCNS
|44,66
|173.148.469
|% -6,41
|
|THYAO
|101,80
|7.642.519.474
|% 0,99
|
|TUPRS
|403,40
|4.167.559.769
|% 2,13
|
|ASELS
|34,70
|3.260.258.385
|% -3,29
|
|SASA
|135,40
|3.110.135.399
|% 7,12
|
|PETKM
|13,95
|2.063.248.102
|% 0,22
|
|EKGYO
|4,51
|1.220.511.080
|% -0,66
|
|YKBNK
|8,79
|1.826.384.555
|% -1,46
|
|ISCTR
|8,79
|1.622.160.395
|% -2,01
|
|IHLAS
|0,82
|132.264.712
|% -4,65
|
|TSKB
|3,05
|459.437.689
|% -2,24
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6197
|18,6240
|% 0,04
|
|Euro
|18,1662
|18,1836
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,7855
|20,8897
|% -1,74
|
|Frank
|18,2960
|18,4062
|% -1,05
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% -0,05
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-12,91
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-8,43
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|-102,00
|
|Tam
|6.552
|6.608
|-69,00
|
|Yarım
|3.193
|3.230
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.614
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,19
|
|B. Petrol
|95,20
|95,20
|-0,96
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ASELS, KRDMD
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15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, GUBRF
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 09 artarak (% 0.39 ) 3, 597
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, DOKTA, KERVN, KAREL, ADEL, ULUSE, MIATK, ERCB
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15:48
DOKTA, BRLSM, NATEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında