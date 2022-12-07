***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.12.2022 14:27
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085160
BIST
15:414.964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -35,75
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:4118,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:4119,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1292
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6415
En Düşük
19,4674
15:411.062,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.062,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:39
|YESIL
|4,40
|60.289.317
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|506.987.692
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|189.638.000
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|30.088.749
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.082.248
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|HEDEF
|21,62
|22.094.008
|% -7,61
|
|PRDGS
|12,39
|35.167.505
|% -7,61
|
|KRDMD
|17,76
|10.426.435.631
|% 0,34
|
|THYAO
|136,60
|5.276.834.632
|% 0,74
|
|ASELS
|50,85
|4.528.809.528
|% 3,69
|
|PETKM
|18,20
|3.689.101.755
|% 1,11
|
|EREGL
|41,96
|2.962.677.939
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,76
|10.426.435.631
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,24
|1.493.608.549
|% 0,00
|
|PETKM
|18,20
|3.689.101.755
|% 1,11
|
|ISCTR
|10,31
|1.631.655.981
|% 0,98
|
|ADESE
|1,91
|274.629.499
|% 4,37
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6415
|% 0,04
|
|Euro
|19,6138
|19,6215
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,6122
|22,7256
|% 0,30
|
|Frank
|19,7326
|19,8515
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,35
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-17,00
|
|Tam
|7.154
|7.201
|1,00
|
|Yarım
|3.464
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,09
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54PEKGY
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 458, 002 adet işlem
-
15:53CEOEM
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 477, 805 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 46 kaybederek (% -0.75 ) 5, 326
-
15:52XU100
Endeks 4, 957 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 65, 877.00 milyon TL de
-
15:50MGROS
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 336, 324 adet işlem