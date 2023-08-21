***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.08.2023 19:07
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU EKTE VERİLMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187881
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0925
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1488
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.653,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.653,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|96,80
|977.605.797
|% 10,00
|
|DOHOL
|14,74
|2.430.043.085
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|466.913.170
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.614.879
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|65.264.442
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|826.858.556
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|247.619.787
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.893.599
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|12.071.157.438
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.648.915.338
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.173.187.446
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.462.949.416
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.090.234.984
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1508
|27,1624
|% 0,35
|
|Euro
|29,6111
|29,6228
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,5368
|34,7100
|% 0,49
|
|Frank
|30,7810
|30,9664
|% 0,69
|
|Riyal
|7,2185
|7,2547
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|5,42
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|9,62
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.146
|11.240
|112,00
|
|Yarım
|5.590
|5.646
|57,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.823
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,36
|0,55
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
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17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
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17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS