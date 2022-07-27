***KRPLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KRPLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KRPLS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKoroplast Temizlik Ambalaj payları, 28/07/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 174.600.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %45 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ XUTUM 28/07/2022KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ XTUMY 28/07/2022KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ XYLDZ 28/07/2022KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ XHARZ 28/07/2022KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ XUSIN 28/07/2022KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ XKMYA 28/07/2022KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ XSIST 28/07/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048232BIST