***KRPLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KRPLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KRPLS17.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ KRPLS 0,0555555 0,0499999Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218467BIST