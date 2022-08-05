***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2022 11:05
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRPLS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052235
BIST
11:202.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,64
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:2017,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0584
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:2018,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:201.031,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.031,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:18
|OBASE
|13,97
|3.981.115
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.570.644
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|64.665.690
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|GLBMD
|9,68
|3.710.567
|% 7,56
|
|ASUZU
|297,00
|67.594.284
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.832.786
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,46
|173.551.153
|% -9,69
|
|AKSUE
|32,36
|6.442.600
|% -6,31
|
|YAYLA
|4,78
|9.096.691
|% -4,78
|
|THYAO
|55,60
|1.380.789.557
|% 0,54
|
|SISE
|23,58
|723.468.335
|% -0,76
|
|SASA
|49,44
|559.537.947
|% -1,22
|
|KRDMD
|10,96
|553.025.406
|% -2,92
|
|ODAS
|4,27
|548.442.828
|% 3,64
|
|SKBNK
|2,15
|312.777.265
|% 6,97
|
|ODAS
|4,27
|548.442.828
|% 3,64
|
|TSKB
|3,14
|386.780.367
|% 0,96
|
|YKBNK
|5,07
|430.112.171
|% 0,20
|
|EKGYO
|3,22
|198.198.117
|% -0,31
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9629
|17,9679
|% 0,33
|
|Euro
|18,3790
|18,3907
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7581
|21,8672
|% 0,18
|
|Frank
|18,6966
|18,8092
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,29
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.917
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.370
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,03
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|0,87
|