***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 10:34
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065136
BIST
14:573.228
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -53,91
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.224
14:5718,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:5717,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:57973,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 973,46
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:57
|GRNYO
|4,62
|7.204.898
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.746.583
|% 9,96
|
|ESCAR
|47,82
|12.995.002
|% 9,93
|
|KATMR
|1,80
|334.770.433
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.118.662
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.936.644
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.020.820
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|941.914
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.172.412
|% -9,98
|
|SASA
|64,25
|1.923.688.793
|% 3,80
|
|THYAO
|69,20
|1.857.111.446
|% -2,33
|
|VESTL
|38,82
|1.585.926.573
|% 8,56
|
|HEKTS
|51,95
|1.328.240.885
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,66
|1.139.871.792
|% -4,03
|
|SKBNK
|2,28
|462.987.460
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|334.770.433
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,66
|1.139.871.792
|% -4,03
|
|EKGYO
|3,90
|603.354.225
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,39
|1.065.335.166
|% -5,62
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4480
|18,4581
|% 0,24
|
|Euro
|17,8373
|17,8592
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,8072
|19,9065
|% -0,60
|
|Frank
|18,5568
|18,6686
|% -0,65
|
|Riyal
|4,8909
|4,9154
|% 0,24
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-1,79
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.646
|6.726
|-36,00
|
|Yarım
|3.234
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,65
|
Seans Raporu
14:57
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