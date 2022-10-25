***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:56
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRPLS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073852
BIST
14:174.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 31,09
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:1718,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:1718,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:17981,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,51
|Açılış
|: 981,82
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:17
|VKING
|11,00
|5.202.711
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.709.754
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|229.442.992
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.891.419
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.073.102
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|3.527.885.271
|% 1,81
|
|SISE
|33,24
|2.012.027.536
|% 2,40
|
|SASA
|105,30
|1.921.373.602
|% 5,30
|
|ASELS
|32,42
|1.725.543.694
|% 1,69
|
|AKBNK
|15,79
|1.682.601.152
|% 2,13
|
|SKBNK
|2,15
|657.823.414
|% 8,59
|
|TSKB
|3,13
|953.665.103
|% 7,93
|
|EKGYO
|4,67
|1.274.983.800
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.624.551.642
|% 3,31
|
|ISCTR
|9,99
|1.523.256.462
|% 3,42
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6107
|% 0,15
|
|Euro
|18,3512
|18,3604
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0156
|21,1210
|% 0,48
|
|Frank
|18,4888
|18,6002
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,05
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-6,00
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.629
|6.712
|-57,00
|
|Yarım
|3.230
|3.279
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,96
|89,96
|-1,25
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32MOBTL
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 372, 012 adet işlem
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14:31XU100
Endeks 4, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 44, 873.00 milyon TL de
-
14:31EGEPO
Yüzde 4.35 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 824 adet işlem
-
14:30TSPOR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 345, 792 adet işlem
-
14:29KERVN
Yüzde 9.09 oranında artışla 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 197, 421 adet işlem