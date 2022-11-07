***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 11:25
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077164
BIST
12:394.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 90,64
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:3918,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:3918,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0995
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:391.004,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.004,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:37
|EREGL
|36,62
|4.915.030.904
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|71.947.997
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|63.456.626
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|320.284.995
|% 9,94
|
|VKFYO
|7,08
|16.490.668
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.516.693
|% -9,93
|
|PRKME
|14,24
|87.099.488
|% -8,89
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,59
|6.058.675
|% -7,63
|
|MERCN
|25,76
|61.511.935
|% -7,07
|
|KRDMD
|13,98
|4.492.705.773
|% 7,54
|
|THYAO
|103,90
|3.476.803.584
|% -0,29
|
|PETKM
|14,21
|2.079.354.447
|% 1,50
|
|SASA
|146,50
|1.914.372.244
|% 2,09
|
|TUPRS
|431,50
|1.643.959.511
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,98
|4.492.705.773
|% 7,54
|
|EKGYO
|4,68
|1.186.118.825
|% 1,74
|
|PETKM
|14,21
|2.079.354.447
|% 1,50
|
|ISCTR
|9,28
|1.311.412.196
|% 3,69
|
|HALKB
|8,88
|1.049.298.023
|% 3,98
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6077
|% 0,22
|
|Euro
|18,5812
|18,5917
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2341
|21,3406
|% 0,82
|
|Frank
|18,6828
|18,7953
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,21
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.721
|6.770
|136,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,31
|98,31
|-0,26
|