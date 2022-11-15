***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 10:04
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRPLS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079939
BIST
11:464.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 36,50
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
11:4618,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:4619,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1574
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:461.062,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.062,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:46
|BRLSM
|22,22
|109.111.364
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|440.893.359
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|34.016.144
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|33.471.701
|% 9,92
|
|MNDRS
|9,91
|135.846.603
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|512.953.132
|% -9,97
|
|KRPLS
|10,00
|166.811.683
|% -5,30
|
|KRVGD
|19,00
|49.611.895
|% -5,09
|
|FENER
|62,85
|154.732.200
|% -4,84
|
|THYAO
|109,80
|4.737.982.026
|% 0,09
|
|ASELS
|41,68
|2.827.403.569
|% -0,05
|
|EREGL
|36,80
|2.508.010.202
|% -1,45
|
|ODAS
|11,69
|2.339.370.779
|% -1,68
|
|PETKM
|14,86
|2.269.925.432
|% -2,62
|
|EKGYO
|5,55
|1.155.221.942
|% -1,94
|
|ODAS
|11,69
|2.339.370.779
|% -1,68
|
|SKBNK
|2,24
|422.720.486
|% -3,03
|
|ALBRK
|2,66
|439.315.387
|% 4,31
|
|ISCTR
|9,28
|1.550.343.983
|% 0,22
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6076
|% 0,02
|
|Euro
|19,3676
|19,3779
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,9611
|22,0712
|% 0,72
|
|Frank
|19,7234
|19,8422
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,03
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,54
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|3,07
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.029
|7.152
|18,00
|
|Yarım
|3.413
|3.496
|8,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.748
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,19
|0,04
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|-0,34
|
Seans Raporu
11:46
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