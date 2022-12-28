***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 16:11
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090686
BIST
16:025.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -84,12
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
16:0218,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0511
|Açılış
|: 18,8445
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
16:0219,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
16:021.086,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.086,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler16:00
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.167.685
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,36
|543.024.691
|% 8,93
|
|KOZAL
|596,70
|4.652.501.348
|% -9,99
|
|PLTUR
|17,36
|18.282.979
|% -9,96
|
|YESIL
|5,16
|55.188.990
|% -9,95
|
|MAGEN
|30,84
|104.024.400
|% -9,93
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|596,70
|4.652.501.348
|% -9,99
|
|ENKAI
|32,18
|4.531.527.120
|% 5,30
|
|THYAO
|139,60
|4.313.427.636
|% -2,45
|
|KRDMD
|17,94
|3.638.859.929
|% 1,01
|
|ASELS
|58,10
|3.435.272.450
|% 0,26
|
|EKGYO
|8,07
|2.051.914.935
|% -2,89
|
|KRDMD
|17,94
|3.638.859.929
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,66
|1.960.909.885
|% -1,27
|
|ISCTR
|12,75
|2.013.078.794
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,98
|451.344.279
|% -3,25
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7152
|18,7204
|% 0,27
|
|Euro
|19,9161
|19,9279
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,5642
|22,6774
|% 0,79
|
|Frank
|20,1252
|20,2465
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,23
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,75
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.340
|7.390
|-9,00
|
|Yarım
|3.555
|3.619
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.809
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,26
|