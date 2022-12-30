***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 10:03
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRPLS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091364
BIST
10:245.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 51,32
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.533
En Düşük
5.511
10:2418,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:2419,9286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0596
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:241.096,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.096,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:22
|TERA
|19,48
|1.736.097
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.278.599
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|BRKSN
|23,30
|1.491.899
|% 9,18
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|ULUFA
|11,00
|28.566.217
|% -4,51
|
|MANAS
|55,55
|13.476.144
|% -4,22
|
|PEGYO
|5,50
|2.244.522
|% -3,00
|
|TUPRS
|528,90
|1.002.180.758
|% 4,42
|
|ASELS
|60,10
|947.309.112
|% 2,21
|
|ENKAI
|33,72
|837.724.130
|% -1,23
|
|TCELL
|39,02
|785.522.438
|% 2,15
|
|THYAO
|143,20
|691.130.437
|% 0,63
|
|EKGYO
|8,74
|493.277.693
|% 1,39
|
|PETKM
|20,20
|596.984.355
|% 1,71
|
|TTKOM
|24,08
|675.687.891
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,13
|315.571.367
|% 1,08
|
|SKBNK
|3,10
|80.213.276
|% 1,31
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7159
|18,7188
|% 0,07
|
|Euro
|19,9192
|19,9259
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,4687
|22,5814
|% -0,17
|
|Frank
|20,1827
|20,3043
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,09
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,33
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.384
|7.444
|11,00
|
|Yarım
|3.576
|3.638
|5,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,11
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|0,47
|