***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 11:19
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRPLS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109824
BIST
17:144.819
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -178,69
|Açılış
|: 4.998
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
17:1418,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
17:1420,2536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0579
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2408
17:141.132,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.132,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler17:12
|OYAKC
|22,66
|291.403.517
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.908.662
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.149.957
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.662.353
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|79.723.213
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.917.029
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,41
|37.580.017
|% -9,46
|
|TURSG
|9,28
|51.997.843
|% -9,46
|
|KLGYO
|2,43
|49.380.134
|% -8,99
|
|THYAO
|136,40
|1.847.373.986
|% -4,41
|
|SISE
|40,84
|1.191.768.488
|% -5,11
|
|EREGL
|39,12
|1.183.429.998
|% -0,36
|
|TUPRS
|560,50
|1.119.929.889
|% -6,43
|
|KOZAL
|503,50
|785.567.754
|% -6,33
|
|EKGYO
|6,96
|403.811.941
|% -4,26
|
|YKBNK
|8,71
|427.959.910
|% -3,44
|
|AKBNK
|15,82
|754.884.146
|% -4,18
|
|ALBRK
|3,13
|118.077.660
|% -4,28
|
|ISCTR
|10,28
|334.288.371
|% -2,74
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8277
|18,8295
|% 0,05
|
|Euro
|20,2484
|20,2536
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,6215
|22,7349
|% 0,05
|
|Frank
|20,2498
|20,3718
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0028
|5,0279
|% 0,04
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.737
|7.783
|3,00
|
|Tam
|7.741
|7.793
|-68,00
|
|Yarım
|3.782
|3.813
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|0,00
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|0,90
|
Seans Raporu
17:12
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17:26
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